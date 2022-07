Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Nakapag-shopping ang isang lalaki gamit ang ninanakaw na credit sa isang mamahaling tindahan ng damit sa isang mall sa Quezon City bago namalayan ng ninakawan niya ng card na nawawala na pala ito.

Naimpormahan lang kasi ng bangko via text ang biktima nang isa-swipe na ng suspek sa pangalawang pagkakataon ang nakaw na card nang bibili na ng cellphone na nagkakahalaga ng higit P100,000 ang suspek.

Agad itinawag ng biktima sa bangko ito para ipa-decline. Dito pa lang niya nalamang nawawala na ang kaniyang credit card at driver’s license nang hanapin niya ang card sa kanyang wallet.

Sa pangatlong pagkakataon na gagamiting muli ng suspek ang card para magkape sa may Timog Avenue, agad na itong pinuntahan ng biktima.

Sa tulong ng gwardya ng coffee shop, at ng isang naka-sibilyang pulis at ng taumbayan, tuluyang nahuli ang suspek matapos na tumakbo palabas ng coffee shop.

“Parang may tinapon po siya mga bagay, ’yun pala ’yung mga card na ninanakaw niya po kay victim mga card, nilaglag niya sa kanal,” ani Dexter Sinogba, security guard ng coffee shop.

Sa imbestigasyon ng pulisya, nagkasabay sa isang gym ang suspek at biktima.

Nang iwan ng biktima ang kanyang bag, dito na sumalisi ang suspek at kinuha ang card.

Ayon sa PNP, modus ng suspek na ang card at lisensya lang ang kunin para hindi agad mapansin ng biktima na nawawala ito.

Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang suspek

Ang biktima may panawagan naman sa pamunuan ng mga banko.

“Feeling ko mas makakatulong ’yun na kahit anong amount small or big, mas maganda na ma-inform nila ’yung clients na or siguro ’yung may PIN para alam nila kung sila ba gagastos,” ani biktima.

Naka-detain na ang suspek habang inihahanda ang mga kaso labang sa kanya kabilang na ang theft at paglabag sa Republic Act 8484. - Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News