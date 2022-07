Watch more News on iWantTFC

Kasunod ng repair sa EDSA-Kamuning Flyover, 12 pang flyover at tulay sa Metro Manila ang kinakailangan na ring ayusin. Ayon sa Department of Public Works and Highways, matatanda na ang karamihan dito at delikado para sa mga motorista. Nagpa-Patrol, Doris Bigornia. TV Patrol, Huwebes, 14 Hulyo 2022