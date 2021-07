Mga motoristang walang suot na seatbelt at helmet hinuli sa Las Piñas

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagkasa ang Inter-Agency Task Force for Traffic o I-ACT ng operation sa Las Piñas City laban sa mga motorista na hindi sumusunod sa batas trapiko.

Sa parte ng Alabang-Zapote Road ay ilang pribadong sasakyan ang pinara dahil sa hindi pagsusuot ng seatbelt ng mga sakay nito. Ilang motorcycle riders din ang nasita dahil sa hindi pagsusuot ng helmet.

Kahit rush hour, naobserbahan ng I-ACT na mas marami pa naman ang sumusunod sa batas trapiko sa lugar nang isagawa ang operasyon.

May kabuuang 15 traffic violators ang natiketan at magmumulta ng P1,500 para sa kanilang violation hindi pagsusuot ng seatbelt o helmet.

Sa Baclaran, may isang pampasaherong jeep ang tiniketan matapos masita sa pagharang nito sa bike lane. Halos ginawang terminal na rin ang lugar sa tagal na paghihintay ng jeep ng mga pasahero at nakaapekto na ito sa trapiko. Napansin rin na kalbo na ang gulong ng jeep kaya bukod sa P1,000 na multa sa traffic violation na obstruction, may P5,000 pang dagdag na multa dahil sa paggamit nito ng gulong ng kalbo na.

- TeleRadyo 14 Hulyo 2021