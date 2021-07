Halos P1.2-M umano’y smuggled, pekeng sigarilyo nasabat sa Zambales

Watch more on iWantTFC

Timbog ang 3 lalaki at 1 babae matapos makuhanan ng halos P1.2-milyong halaga ng mga hinihinalang peke at smuggled na mga sigarilyo sa bayan ng Botolan, Zambales.

Ayon kay provincial director Police Col. Romano Cardiño, nakakuha ng report ang Special Task Group Intensified Cleanliness Policy na may mga ilegal na binebentang smuggled na sigarilyo na hinihinalang peke pa. Sa pakikipag-koordinasyon sa Department of Trade and Industry, nagkasa ng operasyon ang mga pulis para matunton ang mga suspek.

Na-intercept ng mga pulis ang 2 van sa Zambales-Tarlac Road. Huminto naman ang mga van at pagbukas, nakita ng mga operatiba ang kahon-kahon ng mga sigarilyo. Walang maipakitang papeles ang 4 na sakay ng 2 van.

Sa kabuuan, nasa 30 mga kahon ang nakuha, katumbas ng nasa 1,500 na reams o libo-libong kaha ng sigarilyo.

Inaalam na kung saan ang source ng mga sigarilyo.

Ayon sa pulis, mahalaga ang ganitong operasyon kasi kung nakapasok aniya ang mga pekeng produkto sa merkado, mas lalong maapektuhan ang ekonomiya ng bansa.

Nahaharap ang 4 na suspek sa reklamong paglabag sa Intellectial Property Rights Code. — Jekki Pascual, ABS-CBN News