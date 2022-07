Presyo ng mga bilihin sa Sri Lanka, patuloy na tumataas

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Nanatiling mataas ang presyo ng mga bilihin sa Sri Lanka sa gitna ng pagpapatuloy ng mga protesta doon, ayon sa isang Pilipino na doon nakatira.

Vice President Leni Robredo delivers a speech at the University of the Cordilleras, Baguio City, on Dec. 6 2021. OVP/Handout

Nitong nakaraang Linggo, inanunsiyo ng Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa na magbibitiw na siya sa puwesto ngayong araw, July 13.

Kuwento ng Pinay na si Zeny Verdillo Gadut, dama niya ang ligaya ng mga Sri Lankan sa anunsiyong pagbibitiw ni Rajapaksa.

“After ng pagprotesta makikita niyo po yung mga tao na medyo, medyo yung masayang-masaya na po sila, but then sa sitwasyon naman po dito sa bilihin ay napakataas po, doon po kami nagkakaproblema at most especially sa transportation dahil kulang po yung fuel dito,” aniya.

“Yung mga basic goods, talagang napakataas, yung tinapay namin Sir na 60 rupees before, ngayon naging 160-170 na po. Tapos kagabi, ibinalita na tataas na naman ang presyo niya ngayon.”

“Atsaka sa presyo po ng rice, napasobrang taas po, yung 100 rupees naging 240-260 rupees na po siya,” sabi pa ni Gadut.

Hindi pa rin aniya nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno ang mga Pilipino doon.

“Mayroon naman po sila sinabing ayuda po para sa mga Pilipino dito, pero so far wala pa po kami natatanggap. At sa repatriation naman po, wala pang naka-schedule. Kinukuha na po nila yung mga listahan pero wala pang schedule ng repatriation flight po.”

Matatandaang noong Mayo pa lang ay nanawagan na ang mga Pinoy sa Sri Lanka ng tulong para makauwi sa bansa sa gitna ng kaguluhan doon.

Sinabi rin ng Department of Foreign Affairs noong Mayo na makakatanggap ng $300 ang mga Pilipino doon.

--TeleRadyo, 13 July 2022