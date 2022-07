Paul Desiderio inabuso umano ang dating kasintahan

Watch more News on iWantTFC

Nahaharap sa kontrobersiya ang Philippine Basketball Association player at dating University of the Philippines Fighting Maroons star na si Paul Desiderio matapos ilahad ng dating kasintahan na si Agatha Uvero ang umano'y pang-aabuso nito. Nagpa-Patrol, Dyan Castillejo. TV Patrol, Miyerkoles, 13 Hulyo 2022.