Suportado ng ilang environmental group ang nominasyon kay Tony Yulo- Loyzaga bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Ilan sa mga inaasahan nilang tututukan ang polisiya sa pagmimina at pagbibigay ng environmental compliance certificate. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio. TV Patrol, Miyerkoles, 13 Hulyo 2022.