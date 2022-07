Balik eskwela? Public transport ayusin muna - grupo

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Nananawagan ang isang grupo ng mga komyuter sa pamahalaan na ayusin muna ang sistema ng transportasyon sa bansa bago magsimula ang face-to-face classes sa mga darating na buwan.

Kasunod ito ng pahayag ng Department of Education na bawal nang magpatupad ng distance at blended learning ang mga paaralan sa bansa pagdating ng Nobyembre.

“Naiintindihan natin yung pagbabalik-eskwela, talagang yan na yung gusto ng mga estudyante at ng mga guro dahil nahihirapan sila ‘no,” pahayag ni The Passenger Forum convenor Primo Morillo.

“Pero alam natin yung sitwasyon ng transport system natin ‘no, public transport, nasa krisis tayo ‘no, nakikita natin ýung every morning, grabe ang pila, yung sa walang pila, walang sistema, mas matindi pa, balyahan.”

“’Wag naman nating hayaan na makikipagsapalaran yung mga estudyante natin so sana masolusyonan muna yung, itong krisis natin sa transpo bago natin gawin yung (face-to-face) classes,” aniya.

Ayon kay Morillo, maigi kung papayagan na ng gobyerno ang mga tradisyunal na jeepney na bumalik na sa pamamasada.

“Maraming mga halimbawa, mga traditional jeepneys yung hindi pa nakakapasada dahil doon sa jeepney modernization program, hindi tinuloy yung kanilang mga prangkisa for now. Ang panawagan namin, lahat ng traditional jeepneys na bumibiyahe before, payagan na.”

“Of course meron tayong particular situation ngayon ng mataas ang presyo ng diesel. Kahit na nag-rollback na kahapon, kailangan din ng subsidies para sa ating mga tsuper ‘no, para siguraduhin na hindi sila lugi at lalabas talaga sila,” sabi pa niya.

Dagdag pa niya, handa silang makipagdayalogo sa Department of Transportation (DOTr) hinggil sa usaping ito.

“Ang panawagan po namin sa DepEd at DOTr, kasama ng kabuuan ng gobyerno ay mag-usap-usap, ma-ensure na gagawin ang lahat ng paraan sa susunod na 2 buwan, bago yung plano nilang pagsisismula ng face to face classes, para hindi naman natin hayaan yung mga estudyante natin na makipagsapalaran...hindi yung everyday na lang ang sasabihin sa teacher, 'I’m sorry I’m late.'”

--TeleRadyo, 13 July 2022