PANOORIN: Pagdating ng dagdag 11,100 doses ng Sputnik V vaccine sa Davao

Dumating ang karagdagang 11,100 doses ng Sputnik V vaccine sa Davao City, Martes ng umaga.

Lulan ang pangalawang batch ng naturang bakunang gawa ng Gamaleya Institute sa Russia, ng Philippine Airlines flight PR1809, na dumating bandang alas-6 ng umaga.

Nakalaan ang 900 doses nito para sa second dose, habang ang 10,200 ay para sa first dose ng mga kabilang sa A1 hanggang A5 eligible priority groups.

Nauna nang nakatanggap ang Davao region ng 900 doses ng Sputnik V noong ika-2 ng Hunyo.

Sa huling tala ng Department of Health Davao region, 774,090 doses ng bakuna kontra COVID-19 na ang kanilang natanggap.

Umabot na sa 425,139 ang nabakanuhan ng first dose sa rehiyon, habang 92,071 naman sa second dose.

Nagkaroon ng logistical issue kaya naudlot ang nakatakda sanang delivery sa bansa ng Sputnik V vaccine noong Miyerkoles.

Sa ngayon, nasa 350,000 doses na ang Sputnik V vaccine na dumating sa Pilipinas, mula sa kabuuang higit 20.7 million COVID vaccine doses na natanggap ng bansa. Sabado ng gabi ang pinakahuling delivery ng naturang bakuna.

Paliwanag ni Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov, kaunti pa lang ang naide-deliver na Sputnik V sa Pilipinas dahil kailangan ding magbakuna kontra COVID-19 ng Russia.

“The (COVID) situation in my country is not good. So we also should inoculate our population,” sabi niya.

Higit 16 million COVID-19 vaccine doses ang inaasahan ng gobyernong darating sa Pilipinas ngayong buwan ng Hulyo.

—Ulat ni Hernel Tocmo; at ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News