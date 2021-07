Suspek sa kasong rape nahuli matapos ang 2 taon pagtatago

Watch more on iWantTFC

Higit 2 taon din nagtago sa batas ang 22 anyos na lalaking itinuturong suspek sa panggagahasa sa Ermita, Maynila.

Ayon kay Police Lt. Col. Evangeline Cayaban, commander ng Ermita Police, 2018 nang gahasain umano ng lalaki ang isang babae sa isang apartment bandang alas tres ng madaling araw.

Siya ang Top 5 Most Wanted Person sa Ermita, Maynila na may warrant of arrest dahil sa kasong rape.

Natunton siya ng mga pulis sa Barangay Sampaloc 1, Dasmariñas, Cavite kung saan siya nagtago at palitpat-lipat pa.

Payapa namang sumama ang lalaki sa mga pulis at haharapin na ngayon ang kasong rape na isinampa laban sa kanya.