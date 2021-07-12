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TV Patrol

103 malalayong paaralan dinalhan ng tulong para sa distance learning

ABS-CBN News

Posted at Jul 12 2021 07:35 PM

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Patuloy sa pagpupursigi ang mga guro sa mga malalayo at mahihirap na paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa. Nasa 103 na rito ang dinalhan ng tulong ng proyektong Papel Mo Sa Kinabukasan Ko. Nagpa-Patrol, Kori Quintos. TV Patrol, Lunes, 12 Hulyo 2021
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