Pagdami ng US planes sa Pilipinas dahil sa military exercises: AFP

Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na ang pagdami ng presensiya ng mga eroplano ng Amerika sa Pilipinas ay may kaugnayan sa bilateral exercises ng dalawang bansa. Una nang kinuwestiyon ni Sen. Imee Marcos ang namataang military planes ng US Air Force sa Maynila at Palawan. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Martes, 11 Hulyo 2023