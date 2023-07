Milyong pisong halaga ng tubig nasasayang sa ilang gov't offices: DENR

Watch more on iWantTFC

Milyon-milyong pisong halaga ng tubig ang nasasayang lang sa ilang government offices, ayon mismo sa Department of Environment and Natural Resources. Kaya nanawagan sila sa lahat ng ahensiya ng pamahalaan na tiyaking maayos at walang tagas ang mga tubo para mas marami ang makinabang sa supply ng tubig. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Martes, 11 Hulyo 2023