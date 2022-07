Misis ng nawawalang seaman, nais mabasa ang umano'y sulat ng asawa

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Nais ng misis ng nawawalang Pinoy seafarer na makita ang umano’y sulat na iniwan para sa kanya ng asawa bago ito mawala sa barkong pinagtatrabahuan.

Nawawala ang seaman na si Kristofferry Tañeca, 36 anyos, sa isang bulk carrier na naglalayag mula sa China at South Korea patungo sa Canada.

Kuwento ni Maricor Salinas- Tañeca sa TeleRadyo, wala siyang naramdamang kakaiba nang huling makipag-chat sa kanya ang asawa noong Hulyo 1.

“Kasi July 7 po, nakatanggap po ako ng tawag galing po sa agency niya, which is yung Inter-Orient Maritime Enterprises po. Sabi po, sabi po nila nawawala na daw po yung asawa ko since the morning po ng July 7."

"Hinanap po nila, bale saang sulok po ng barko, wala po talaga yung asawa ko. And then sabi daw, meron daw siyang iniwang note para sa akin po, na sinulat daw niya,” ani Maricor.

“Sabi daw ng note Kabayan, parang sinasabi daw doon na parang hindi na daw niya kaya, and then, sana mapatawad niya po ako sa gagawin niya. Eh hindi rin naman po ako makapaniwala po doon.”

Ayon kay Maricor, sabik na sabik na sumampa ng barko ang kanyang mister.

“Excited po yun talaga sumakay po Kabayan, masayang-masaya po yun na nakasampa na po siya ng barko, kaya po talaga hindi rin po talaga ako makapaniwala nung sinasabi nilang note.”

“Kaya po, nag-request po kami doon sa agency na bigyan nila kami ng kopya or gusto naming makita yung note, para makita po namin talaga if sulat-kamay po ba yun ng asawa ko.”

Kuwento ni Maricor, napuntahan na ng tiyuhin at tiyahin ng asawa ang opisina ng ahensya nito, pero wala pang maibigay na direktang sagot ang agency dahil wala pang final report ang kapitan.

--TeleRadyo, 11 July 2022