Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaniyang unang linggo sa puwesto sa pamamagitan ng isang vlog. Ayon naman sa ilang political expert, dapat abangan ang magiging resulta ng mga unang utos ng pangulo at kaniyang nalalapit na State of the Nation Address. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Lunes, 11 Hulyo 2022