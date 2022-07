DILG chief may babala sa mga pulis na masasangkot sa ilegal na droga

Watch more News on iWantTFC

Inihayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na kasabay ng pagpapatuloy ng giyera kontra droga, hindi rin siya magluluwag sa mga tiwali at mga pulis na masasangkot sa ilegal na droga. Higit 1 linggo mula nang magsimula sa puwesto, dumalaw ngayong Lunes ang bagong kalihim sa Philippine National Police headquarters sa Camp Crame. Nagpa-Patrol, Jorge Cariño. TV Patrol, Lunes, 11 Hulyo 2022