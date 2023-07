P200-K alok sa may impormasyon sa namaril sa DPWH opisyal

Watch more on iWantTFC

Isinapubliko na ang larawan ng isa sa mga suspek sa pamamaril sa opisyal ng Department of Public Works and Highways-National Capital Region at driver nito sa Pasay noong Hunyo. Naglabas din ang pulisya ng pabuyang P200,000 sa makapagbibigay ng impormasyon sa mga suspek. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Lunes, 10 Hulyo 2023