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Batang natusok ng gunting sa ulo, nagpapagaling na

ABS-CBN News

Posted at Jul 10 2023 08:45 PM

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Ligtas na sa panganib at nagpapagaling na ang 8 taong gulang na babae na aksidenteng natusok sa ulo ng gunting ng kapatid sa General Santos City. Nagpa-Patrol, Anne Santos. TV Patrol, Lunes, 10 Hulyo 2023

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