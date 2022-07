Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Hinihiling ng isang grupo ng mga guro sa Department of Education (DepEd) na iurong ang pagbubukas ng susunod na school year (SY), na nakatakda sa Agosto 22.

Ito'y upang mabigyan ang mga guro ng sapat na panahon para makapagpahinga sa pagitan ng nagdaang SY at ng susunod, sabi ngayong Linggo ni Teachers' Dignity Coalition (TDC) Chairperson Benjo Basas sa Teleradyo.

Sa pahayag na inilabas ng TDC noong Biyernes, umapela silang buksan ang SY 2022-2023 sa kalagitnaan ng Setyembre o Oktubre.

Ayon kay Basas, bagaman tapos na ang mga klase, marami pa ring trabahong pinapagawa sa mga guro kaya mabibitin ang dapat sana'y 2 buwang bakasyon nila.

Kasama umano rito ang in-service training, enrollment activities, at pagsasagawa ng mga remedial at enrichment class.

"Kami [ay] umaapela sa ating bagong secretary, kay Sara Duterte, na sana bigyan ng pahinga muna ang ating teacher," ani Basas sa Teleradyo.

"Between today and August 22, ang dami pang trabaho na naka-line up for our teachers," dagdag niya.

Wala pang inilalabas ang DepEd na opisyal na school calendar para sa SY 2022-2023. Hindi pa rin sila nagbibigay ng reaksiyon sa hiling ng TDC.

Umaasa naman ang TDC na pakikinggan sila ng bagong upong DepEd administration.

Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na plano ng pamahalaan maibalik ang face-to-face classes na may full capacity pagdating ng Nobyembre.