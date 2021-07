Epekto ng ABS-CBN shutdown sa trabaho at kabuhayan, tatalakayin sa online forum ng NUJP

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Magsasagawa ang National Union of Journalists of the Philippines ABS-CBN Chapter ng isang online forum Biyernes ng gabi.

Sasalubungin nila ang unang taon ng rejection ng prangkisa ng ABS-CBN sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga isyu kabilang na ang naging epekto ng shutdown sa kabuhayan at trabaho.

Kasama rin sa mga tatalakayin ang mga usapin legal, epekto ng kawalan ng prangkisa sa access to information at sa kung ano pa ang hinaharap ng media sa Pilipinas.

Makakasama sa forum ang iba’t ibang organisasyon, kabilang ang ilang mambabatas, kinatawan ng Defend Jobs Philippines, Free Legal Assistance Group, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, at mga estudyante.

Sa Sabado naman nakakasa ang isang caravan.

- TeleRadyo 9 Hulyo 2021