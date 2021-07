‘Di lang work nawala’: ABS-CBN reporter inalala ang epekto ng franchise denial

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Inalala ng isang ABS-CBN Regional News correspondent ang sakit ng pagkabasura ng Kamara sa prangkisa ng network isang taon ang nagdaan.

Para kay Annie Perez, TV reporter noon sa ABS-CBN Cebu, hindi lang trabaho ang nawala sa kaniya nang mawala sa ere ang Kapamilya network.

"Hindi nila naiintindihan na hindi lang work ang nawala sa iyo. It's a family you are going to leave. It's a home na parang nasisira. Iba kasi 'yong effect kapag empleyado ka, kapamilya ka," ani Perez sa panayam sa "Sakto" Biyernes.

Naging masakit para kay Perez nang matanggal siya at kaniyang mga kaibigan sa trabaho dahil sa hindi pagbigay ng prangkisa ng mga mambabatas.

"Sobrang numbed kami lahat at stunned. Siguro, it took us some time before kami napag-isip na sige ito ang gagawin natin next," aniya.

Matapos ma-retrench, nakahanap naman ng trabaho si Perez bilang communication instructor sa UP Cebu at nagsisilbi rin siyang Cebu at Central Visayas correspondent ng ABS-CBN News.