Patong-patong ang problema na nararanasan ng sektor ng agrikultura dahil sa giyera sa Ukraine at Russia at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc.

Kaya naman iminungkahi ni PCAFI president Danilo Fausto kay President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. na "pagtuunan natin nang husto" ang lokal na produksyon ng pagkain.



"Yung prices ay sa function ng supply and demand," ani Fausto sa panayam sa TeleRadyo, Biyernes.

Ipinayo rin niya sa publiko, "'Yung demand naman, 'yun namang mga kain nang kain ng maraming bigas, 'yung palay, 'yung mga unli rice, sana ay bawasan natin ang pagkain ng kanin dahil sagot pa sa diabetes 'yan."

Mainam aniya na pamalit sa bigas ang root crops gaya ng kamote.

Sinabi rin ni Fausto na para maparami ang produksyon ng palay, napapanahon nang gawin ang triple cropping o pagtatanim ng 2 o higit pang pananim sa iisang bahagi ng lupa sa isang planting season.

Posible umanong umani ang bansa ng 27 million metric tons ng palay sa pagsasanay na ito, na ginagawa rin sa mga bansang Vietnam at Thailand.

Noong isang taon, nasa 19 million metric tons na palay ang inani ng bansa, ani Fausto.

Taon-taon, nawawalan din umano ang bansa ng higit 40,000 hectares ng agricultural land dahil kino-convert ito bilang industrial, commercial at residential lands.

Suliranin din umano ngayon ang pag-angkat ng produkto dahil nagpipigil sa pag-export ang ibang bansa.

"Gusto mong bumili, wala kang mabili. So, we are on our own. We really have to work together as people to help the government produce food," ani Fausto. "'Yung mga magsasaka, kailangan i-encourage natin [na magtanim], private sector kailangan mag-expand ng investments [at] bigyan natin ng access to credit."

"Kung hindi, kailangan turuan na nating kumain ng kalsada at ng pader 'yang mga Pilipino," dagdag ni Fausto.