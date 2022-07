Watch more News on iWantTFC

Inaasahan ng Commission on Population and Development na posibleng muling tataas ang populasyon ng Pilipinas kumpara noong kasagsagan ng pandemya at lockdowns. Pero may mga magulang na rin na mas nais na huwag muna sundan ang kanilang mga anak dahil sa hirap ng buhay ngayon. Nagpa-Patrol, Zandro Ochona. TV Patrol, Biyernes, 8 Hulyo 2022