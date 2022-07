Watch more News on iWantTFC

Sakop pa rin ng Anti-Violence Against Women and their Children Act of 2004 o Anti-VAWC Law ang mga babaeng tinatawag na kabit sa relasyon, ayon sa press statement ng Korte Suprema na inilabas nitong Huwebes.

Hindi nababawasan sa ano mang paraan ang dignidad ng mga babaeng nakikiapid, ayon sa Korte Suprema, at protektado pa rin sila ng batas na naglalayong tugunan ang karahasan sa mga kababaihan at mga anak nila.

"She will be protected just the same by the law that values her and her children’s dignity and guarantees full respect for their human rights," sabi ng korte.

Para kay Maria Soledad Mawis, isang family law expert at dean ng Lyceum of the Philippines College of Law, mahalaga ang desisyong ito ng Korte Suprema.

"Very important po ito kasi dito sinabi na kahit na... ikaw ay kabit, ikaw ay paramour, importante rin na may proteksiyon ka na under RA 9262 o 'yung tinatawag nating anti-violence against women and children," sabi ni Mawis sa TeleRadyo ngayong Biyernes.

Nag-ugat ang desisyon sa argumento ng isang lalaking may sinaktang kalaguyo at sinabing hindi sakop ng Anti-VAWC Law ang mga relasyong walang basbas ng kasal, ani Mawis.

Pero ang sabi ng Korte Suprema, hindi inihihiwalay ng batas kung legal o hindi legal ang isang relasyon para maprotektahan laban sa karahasan ang isang babae.

Hindi lang pananakit ang maituturing na karahasan sa kababaihan, ayon kay Mawis.

Mayroon din aniyang tinatawag na economic violence, psychological violence, at sexual violence.

Ani Mawis, kahit anong klaseng karahasan ang nangyari, protektado pa rin laban dito ang mga babaeng nasa illicit o adulterous relationships.

—TeleRadyo, Hulyo 8, 2022