Nagpanggap na nurse timbog sa pagbebenta ng COVID-19 vaccines sa Pasay

Inaresto ng Pasay City Police Miyerkoles ng hapon ang isang 35-anyos na babae matapos umano niyang gamitin ang pangalan at ID ng isang nurse para makapagbenta ng bakuna kontra COVID-19.

Mismong ang totoong nurse na si Dayrelle Esteban, 35, ang nakipagkita at nagbisto sa suspek na si alyas Mich sa entrapment operation sa isang kainan sa Pasay City.

A former domestic helper was arrested in Pasay City for impersonating a nurse online & selling COVID-19 vaccines which she claimed came from both private & public hospitals. Police did not recover any vaccines during the entrapment operation. pic.twitter.com/ATCNjW5B9r