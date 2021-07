Mga pasahero, LGUs litong-lito na sa travel protocols ng pamahalaan

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Bitbit ni Charito Chavez ang vaccination card niya pero imbes na diretsong sasakay na sa bus sa PITX, kailangan pa pala niyang pumila para magpa-antigen test.

"Medyo naguluhan nga ako... Ang sabi ticket lang bibilhin, wala nang antigen o swab... Nung bumalik kami kailangan daw may antigen pa buti kamo may extra akong perang dala, eh kung wala, babalik kami ng asawa ko," hinaing niya.

Maaalalang Linggo nang sabihin ng Palasyo na para sa mga fully-vaccinated, maaaring vaccination card na lang ang ipakita sa destinasyon imbes na COVID-19 test result.

Pero matapos ang reklamo ng ilang LGU, sinabi ng DOH na balik muli sa dating direktiba habang pinaplantsa pa ang gusot kasama ang IATF.

Ayon sa Catanduanes LGU, nalilito na rin sila sa pabago-bagong anunsiyo.

"While we do not fully agree with guidelines... We are tied to the guidelines... We are confused but 'yun nga po we are left with no choice," ani Nikko Templonuevo ng Catanduanes Public Information Office.

KANIYA-KANIYA

Sa harap ng kalituhan, nanindigan ang League of Provinces of the Philippines na dapat hayaan na lang ang mga LGUs na magdesisyon kung ire-require ang COVID-19 test sa mga turistang fully-vaccinated.

Hindi raw kasi puwedeng magpatupad ng uniform o iisang protocols sa buong bansa dahil iba-iba naman ang sitwasyon ng mga LGU.

Pero ang Baguio City, nanindigang tatanggap ng mga turistang fully-vaccinated na.

Naniniwala naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na posibleng may mga biyaherong mameke ng vaccination cards kaya sasalang pa rin sa screening sa triage ang mga fully vaccinated na hindi sa Baguio nabakunahan.

—Ulat nina Jacque Manabat at Zandro Ochona, ABS-CBN News