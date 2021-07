Delivery room, OR, ICU ng Ospital ng Sampaloc sarado hanggang Hulyo 15

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Lilimitahan muna ang pagtanggap ng mga pasyente sa Ospital ng Sampaloc sa lungsod ng Maynila.

Ito ay dahil magsasagawa na ng installation ng negative pressure system sa delivery room, operating room at intensive care unit ng pasilidad kaya kailangan munang isara ang bahagi na ito ng ospital.

Mahalaga ito para maisolate ng maayos ang mga pasyenteng may nakahahawang sakit tulad ng COVID-19.

Maaagapan nito ang hawahan sa mga pasyente, sa mga watcher nila at maging medical staff. Kinokontrola ng negative pressure ang pagdaloy ng hangin para hindi ito lumabas papunta sa non-contaminated area.

Ayon kay Dr. Aileen Lacsamana, director ng Ospital ng Sampaloc, upgrade ito ng kanilang COVID-19 ward para magkaroon ng ICU capability para sa moderate at severe cases.

Mula alas-8 ng umaga ngayong Huwebes ay isasara na ang DR, OR at ICU ng ospital at magtatagal ito hanggang alas-8 rin ng umaga ng Hulyo 15.

Nakikipag-ugnayan na ang iba pang ospital sa lima pang district hospitals sa Maynila para tanggapin ang mga pasyenteng hindi muna matatanggap sa Ospital ng Sampaloc. Hindi naman maaapektuhan ang outpatient department ng ospital at patuloy pa rin gagamutin ang mga naka-admit na nilang mga pasyente.

- TeleRadyo 8 Hulyo 2021