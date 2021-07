Binay, itinangging suplay ng bakuna ng pekeng nurse galing sa isang ospital sa Makati

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Pinabulaanan ng lokal na pamahalaan ng Makati ang sinabi ng isang nagpanggap na nurse na mula sa isang ospital sa lungsod ang mga COVID-19 vaccines na kaniya umanong ibinibenta.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Mayor Abigail Binay na walang ganung balitang nakararating sa kaniya.

“Saan naman kukuha ng supply ang Makati Med, eh ang Makati Med kumukuha lang naman din sa DOH? Kaya medyo questionable na sasabihin na sa Makati Med nya nakuha yung bakuna,” sabi ni Binay.

Miyerkoles nang arestuhin ng awtoridad ang 35-anyos na babae na nagpanggap na nurse para makapagbenta umano ng COVID-19 vaccines.

Mismong ang totoong nurse ang nakipagkita sa suspek para maaresto ito sa inilatag na entrapment operation ng awtoridad. Alok umano ng suspek ang mga bakunang Pfizer, AstraZeneca at Sinovac sa halagang P2,000 kada bakuna. Galing pa umano ang suplay sa isang private hospital sa Makati at government hospital sa Quezon City.

Samantala, puro nakalaan na lamang sa second dose ang bakunang mayroon ang Makati sa ngayon.

“Naka 40,000 na po ata kami, kung hindi ako nagkakamali. Meron pa po kaming balanse, another 40,000 para sa second dose. Sapat naman second dose namin so hindi kami masyadong namomoblema,” sabi ni Binay.

- TeleRadyo 8 Hulyo 2021