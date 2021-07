Abiso sa motorista: LTO on Wheels aarangkada sa PITX sa Hulyo 10

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hinihikayat ang mga motorista na kailangang mag-renew ng rehistro ng kanilang sasakyan na magtungo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa gaganaping one-stop shop ng Land Transportation Office na "LTO on Wheels" sa darating na Sabado, Hulyo 10.

“Ini-encourage natin ang ating mga kababayan, hindi lang dito sa karatig na lugar ng PITX, kasi alam naman natin na noong nagkaroon ng lockdown maraming nabinbin na rehistro ng ating mga kababayan kaya naman ang nagiging resulta nito lahat nagsisiksikan sa mga LTO offices,” pahayag ni Jason Salvador, ang head ng corporate affairs at government relations ng PITX.

Sa pamamagitan ng LTO on Wheels, magiging mas accessible at mabilis ng makapag-aapply ang mga motorista sa mga serbiyo tulad ng renewal ng motor vehicle registration, smoke emission testing at third party insurance.

“Minarapat nating i-extend ulit ang ating serbisyo sa ating mga kapamilya sa pamamagitan ng paglalagay ng LTO on Wheels dito para sa ganitong paraan ay ‘di na sila kailangang magpunta sa LTO offices at makipagsiksikan pa doon. Ginawa na rin nating Sabado ito para hindi na kinakailangang mag-half-day o mag-absent ang mga kapamilya natin para lang i-renew kanilang mga rehistro,” sabi ni Salvador sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.

Wala naman aniyang kinakailangan na pre-registration para makapag-avail ng serbisyo ng LTO on Wheels. Kailangan lang dalhin ang mismong sasakyan para ma-inspect ang road worthiness nito at ang record ng dating rehistro.

Magsisimula ang operasyon ng LTO on Wheels alas-8 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon.

- TeleRadyo 8 Hulyo 2021