P6.8 milyong halaga ng umano’y shabu nasabat sa Makati; 3 tiklo
ABS-CBN News
Posted at Jul 07 2022 07:26 AM
TeleRadyo, Tagalog news
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