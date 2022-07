Watch more News on iWantTFC

Handa ang National Bureau of Investigation na palawakin pa ang imbestigasyon sa pagkamatay ng ilang high-profile inmates sa New Bilibid Prison. Ito'y matapos iutos ni Justice Secretary Crispin Remulla na papanagutin ang lahat ng mga posibleng may sala sa kaso. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Huwebes, 7 Hulyo 2022