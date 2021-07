Walk-in sa mga vaccination center sa Malabon pansamantalang itinigil

Watch more in iWantTFC

Itinigil muna ang walk-in sa mga vaccination center sa Malabon ngayong Miyerkoles dahil sa limitadong supply.

Isinara na rin muna ang mega vaccination center doon.

Nasa 1,682 mga residente ng Malabon ang nakatakdang mabakunahan sa iba't ibang site ngayon, kabilang ang Potrero Elementary School. Karamihan dito, mga second dose.

Limitado na kasi ang supply ng bakuna dito, kaya itinigil na muna nila ang pagtanggap ng walk-in ngayong araw.

Sarado na rin muna ang Oreta Sports Complex, isang mega vaccination site. Sa Fisher Mall lang sa Malabon may mga first dose na bakuna.

May 5 vaccination site sa Malabon at tanging mga naka-schedule na second doses lang ang papayagang pumasok.

Nasa mahigit 78,000 na ang nababakunahan dito sa lungsod, o 21 sa bawat 100 tao.

Samantala, bumaba na rin ang bilang ng aktibong kaso ng COVID 9 sa lungsod. Nasa 112 na lang ang active cases nila dito sa Malabon. — Jervis Manahan, ABS-CBN News