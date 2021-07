Watch more in iWantTFC

Maraming lungsod na sa Metro Manila ang wala nang supply ng bakuna para sa first dose ngayong Miyerkoles.

Kung Martes, libo-libo ang nabakunahan sa lungsod ng Maynila, pero ngayon wala ng vaccination para sa unang dose.

Ang naka-schedule lang ay para sa second dose. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, paubos na rin ang bakuna nila.

Una nang nag-anunsyo na wala ng first dose vaccination sa maraming lungsod sa Metro Manila. Kabilang dito ang Makati, Muntinlupa, Parañaque, Valenzuela at Las Piñas.

Ayon sa mga LGU, wala pang dumarating na bakuna mula sa national government at nag-hihintay pa sila ng karagdagang mga bakuna. Hinihintay rin nila ang mga bakunang binili nila mismo, pero di pa tiyak kung kailan darating.

Samantala, inaasahan naman Miyerkoles ng gabi ang pagdating ng 170,000 doses na Sputnik V vaccine, habang inaasahan rin ang pagdating ng AstraZeneca at Sinovac at mga susunod na araw at linggo. — Jekki Pascual, ABS-CBN News