PNP nakikipag-ugnayan sa DOH, FDA para masawata ilegal na nagbebenta ng bakuna

MAYNILA - Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa National Bureau of Investigation, Department of Health, at Food and Drug Administration para masawata ang ilegal na bentahan ng mga bakuna.

Ayon sa tagapagsalita ng Philippine National Police na si Brig. Gen. Ronaldo Olay, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol sa iba pang grupong nagbebenta ng bakuna.

“Inatasan ng ating hepe, si Gen. (Guillermo) Eleazar, ang CIDG (Criminal Investigation and Detection Group) para i-track down ang sinasabing illegal vendors ng bakuna at kami ngayon ay nakikipag-coordinate sa FDA at saka DOH regarding sa illegal operation na ito,” sabi ni Olay.

Isa aniya sa maaaring isampang kaso ay ang paglabag sa FDA law gaya ng mga nahuli ng NBI noong isang linggo na isang nurse, medical technologist at isang Chinese na nagbenta umano ng Sinovac vaccines. Inaalam na kung saan nanggaling ang supply ng mga bakuna.

“Alam naman natin na ang bakuna ay libre ito, ito ay granted lang ng emergency use authorization ng FDA at wala pang commercial distribution o sale nito,” dagdag ni Olay.

- TeleRadyo 7 Hulyo 2021