Timbog ang 3 lalaki na nasa most wanted list ng PNP Region 3 sa magkakahiwalay na operasyon sa Tarlac, Pampanga at Aurora.

Ayon kay Police Brig. Gen. Valeriano T De Leon, police-director ng PNP Region 3, nasakote ng mga tauhan ng Tarlac PNP ang suspek na si alyas Ron, 29, sa ikinasa nilang operasyon sa Barangay Tibag, Tarlac.

Ang nasabing suspek ay No. 1 sa most wanted list, may warrant of arrest dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga sa lugar.

Sa Barangay Balucluc, bayan ng Apalit, Pampanga, tiklo si alyas Melvin na nasa most wanted list ng Apalit PNP. May warrant of arrest ang suspek dahil sa kasong murder.

Samantala, isang 45-anyos na lalaki naman ang timbog sa manhunt operation ng Maria Aurora PNP Martes.

Pasok ang lalaki sa most wanted list ng stasyon at may warrant of arrest dahil sa kasong act of lasciviousness.

Kasalukuyang nasa custodiya ng operating units na nakahuli sa kanila ang mga suspek. — Lyza Aquino, ABS-CBN News