ALAMIN: Usapin ng vaccine card sa pag-biyahe, lambda variant tinakalay ng health expert

MAYNILA - Hati ang opinyon ng marami hinggil sa pagpresenta ng vaccine card o quarantine certificate sa halip na negative swab test result ng mga bakunadong Pilipino para sa domestic travel.

Ayon kay Dr. Rontgene Solante, isang infectious disease expert, isang paraan ito para mahiyakat ang mas marami na magpabakuna na.

“When you are fully vaccinated, you are more protected compared to those that are not vaccinated. That means you have that freedom already to go out,” pahayag ni Solante.

Pero giit ni Solante, kaakibat pa rin nito ang pagtugon sa ipinatutupad na minimum health standards kahit pa bakunado na ang isang tao.

Nauna nang sinabi ng Department of Tourism na nasa lokal na pamahalaan na ang desisyon kung nais nitong mag-require ng vaccine cards o confirmatory swab test.

Ito'y sa kabila ng inihayag ng Inter-Agency Task Force na ang mga nakakuha na ng kumpletong dose ng bakuna kontra COVID-19 ay maaaring magpresenta ng vaccination card o quarantine certificate sa halip na negative confirmatory swab test kapag bibiyahe sa loob ng bansa.

Sa panayam sa segment na Bakuna Muna sa programang Kabayan sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Solante na magiging importante kung paano isasagawa ang pag-validate ng vaccination card para matiyak na authentic ito.

Paliwanag pa ni Solante na ang pagiging fully vaccinated ay mangyayari dalawang linggo matapos ang ikalawang dose ng bakuna kontra COVID-19.



“Kapag sinabi nating fully vaccinated dapat after the second dose, two weeks after pa kasi hindi pa naman nag-develop 'yung antibody fully. Usually, after the second week meron ka nang protection but still, ang panawagan natin, maski bakunado ka pa, you still have to maintain the health protocols,” sabi niya.

Tinugunan din ni Solante ang ilang mga katanungan hinggil sa ipinatutupad na vaccination program ng gobyerno.

MAAARI BANG MAKAKUHA NG 2ND DOSE NG BAKUNA ANG OFW NA NASA BANSA PERO NABAKUNAHAN NG 1ST DOSE NG PFIZER SA CANADA?

“They have to register first and then they have to declare that they received the first dose of vaccine in Canada para lang at least mabigyan ng ganung information and the vaccination center will be the one in charge of what’s the next vaccine to be given.”

PAANO PA MABIBIGYAN NG BAKUNA ANG MGA OFW MULA SA PROBINSIYA NA PAALIS NA NG BANSA?

“Siguro dapat i-coordinate nila 'yan sa mga local government nila lalo na kung meron na silang schedule palabas. 'Yun naman ang direction natin na kung talagang paalis na sila they have to closely coordinate para halimbawa hindi sila pwede doon sa area nila, they can be referred to other vaccination centers.”

ANO ANG LAMBDA VARIANT NG COVID-19?

“Sa update ng WHO report, sa surveillance, this was just declared last June 14 as variant of interest, ibig sabihin hindi pa siya nakahanay sa variant of concern kagaya ng Delta, Alpha dahil kulang pa tayo sa data kung itong bagong variant na ito meron ba siyang kahawig doon kagaya ng variants of concern na nabalitaan na natin. Meron siyang mga mutation na merong potential na pwedeng mataas ang hawaan nitong variants na ito and it has been identified also in some countries na mukhang tumataas ang mga kaso dahil sa variants of interest na ito.”

ANO ANG LATEST SA PAGGAMIT NG SINOVAC SA MGA BATA?

“Sa ngayon meron na silang application, kailangan lang natin i-evaluate 'yan. On the process of evaluation pa slla dito sa vaccine experts panel level. Ginagamit na siya sa ibang bansa. Sa China mismo ginamit na rin nila dahil kailangan nilang gamitin sa mga population with this age group.”

ANO ANG MGA BAKUNANG ‘DI TINATANGGAP SA IBANG BANSA?

“Ang alam ko lang ang sa US kasi 'pag meron kang bakuna hindi aprubado nila, walang EUA sa kanilang bansa, you will be given the option to receive the vaccine na nandoon sa kanila na may EUA. It’s an option pa rin. Hindi naman 'yan na bawal tanggapin kung ganito bakuna mo, walang ganun.”

- TeleRadyo 7 Hulyo 2021