Lalaki tiklo sa umano’y paggahasa ng anak ng kinakasama

MAYNILA – Nasa three counts ng rape at six counts ng acts of lasciviousness ang mga kasong nakasampa sa isang 41-anyos na lalaki na inaresto sa Quezon City.

Siya umano ang most wanted ng QCPD Station 14 at pasok siya sa three most wanted ng QCPD.

Ayon sa pulisya, ang anak ng dati niyang kinakasama ang kaniyang ginahasa.

Ayon sa mga awtoridad, lumabas ang warrant of arrest niya para sa mga kasong ito nitong June 17, at natunugan niya ito kaya agad umano siyang nagtago.

Pero nantunton siya ng mga operatiba ng QCPD Station 14 sa bayan ng Marilao, Bulacan sa tulong na rin ng mga impormante ng mga pulis.

Ilang linggo ring tinugis ng mga operatiba ang suspek na tumanggi nang magbigay ng ano pa mang pahayag.

Nakakulong sa QCPD Station 14 ang suspek habang inihahanda ang proseso sa paggulong ng kinahaharap niyang kaso.—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News