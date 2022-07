China handang palalimin ang relasyon sa Pilipinas: foreign minister

Watch more News on iWantTFC

Bumisita sa Pilipinas si Chinese State Councilor at Foreign Minister Wang Yi, at nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang matataas na opisyal ng bansa. Ayon kay Wang, nakikita niya umano na papasok sa isang bagong "Golden Era" ang relasyon ng Pilipinas at China sa ilalim ng administrasyong Marcos. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Miyerkoles, 6 Hulyo 2022