WHO sa DOH: Hinay-hinay sa pagdeklarang 'low risk' na sa COVID-19 ang Pinas

Huwag muna tawaging "low risk" ang Pilipinas sa COVID-19. Ito ang paalala ng World Health Organization matapos ang deklarasyon ng Department of Health noong isang linggo. Giit ng WHO, may implikasyon ang mga ganitong mensaheng ipinararating ng DOH. Nagpa-Patrol, Karen Davila. TV Patrol, Martes, 06 Hulyo 2021