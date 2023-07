Watch more on iWantTFC

Bumuo na ng task force ang Department of Justice at nagtalaga ng special prosecutors na tututok sa kaso ng umano'y smuggling ng sibuyas at iba pang agricultural products sa bansa. Ikinatuwa ng ilang grupo ang hakbang ni Marcos pero suhestiyon nila'y unahing tingnan ang pag-angkat o pag-import ng mga produkto. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Miyerkoles, 5 Hulyo 2023