Balik-National Economic and Development Authority si Director General Arsenio Balisacan at balik-Department of Labor and Employment si Secretary Bienvenido Laguesma sa ilalim ng Marcos administration. Ano nga ba ang pangunahing tatargetin ng kanilang mga ahensiya? Nagpa-Patrol, Wena Cos. TV Patrol, Martes, 5 Hulyo 2022