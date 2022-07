Watch more News on iWantTFC

Nakapagtala na ng ilang kaso ng African swine fever ang lalawigan ng Camiguin, sinabi ni Governor Xavier Jesus Romualdo.

Unang naiulat ang pagkamatay ng ilang baboy sa Barangay Pandan sa bayan ng Mambajao, dahilan para mag-imbestiga ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture. Nitong Hunyo 30, kinumpirma nito na 8 blood samples ang positibo sa ASF, sabi ni Romualdo sa isang Facebook post.

"Since 2019, may restrictions sa entry ng pork products. Kaya lang may mga tao pa rin na nagpapasok," dagdag niya sa panayam ng TeleRadyo Martes. "So 'yun natamaan na rin talaga. Sayang 'yung... 3 years kami na walang ASF."

Ayon kay Romualdo, posibleng nagsimula ang ASF nang may magdala ng baboy mula Misamis Oriental.

Ipinagbawal na aniya ang pagbiyahe ng mga baboy palabas ng Pandan. Na-"depopulate" na rin ang mga baboy sa loob ng 500 metrong paligid ng infected na lugar.

"'Yung goal namin is to contain ASF sa Mambajao at hindi ma-spread sa ibang bayan," sabi ng gobernador.