Advertising expert naniniwalang dapat palitan ang 'Love the Philippines' slogan

Isinulong ng isang mambabatas at isang advertising expert na palitan ang bagong tourism campaign slogan ng Department of Tourism na "Love the Philippines." Ito'y para makaiwas ang Pilipinas sa negatibong epekto ng kontrobersiya bunga ng paggamit ng stock footage ng ibang bansa sa isang video. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Martes, 4 Hulyo 2023.