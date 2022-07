Watch more News on iWantTFC

Umaasa ang mga mambabatas at maging si San Miguel President Ramon Ang na matutuloy din ang pagtatayo ng Bulacan Airport City and Special Economic Zone and Freeport dahil malaki ang maiaambag nito sa ekonomiya. Natuwa naman ang ilang residente sa pagharang ni Pangulong Marcos sa panukalang batas para itayo ang special eco-zone. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Lunes, 4 Hulyo 2022