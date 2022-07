Watch more News on iWantTFC

Hindi na bale nawalang kuryente, huwag lang mawalan ng tubig.

Yan ang hinaing ng mga residente dito sa Fourth Estate, Barangay San Antonio, Parañaque dahil sa mahigit isang araw na silang walang supply ng tubig.

Umaga pa kahapon ng makita nilang pumatak ang tubig sa kanilang mga gripo.

Anila, walang paabiso man lang ang Maynilad sa water interruption na ito sa kanilang lugar.

Kaya naman kagabi ay unahan at kanya-kanyang labas ng mga container, timba at drum ang mga residente ng may dumating na truck ng bumbero para maghatid ng tubig.

Ang iba naman ay napipilitan pang bumili ng purified water para lang may magamit na umaabot sa 35 pesos kada container.

Sa kabuuan tatlong kalye sa Brgy. San Antonio ang walang supply ng tubig kung kayat nananawagan ang mga residente na abisuhan man lang sila kahit mahina ang tulo basta makapag ipon para sa pangangailangan nila sa maghapon.