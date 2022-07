E-trike dapat sa inner roads lang: grupo

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Dapat na magkaroon ng regulasyon ang pamahalaan para sa mga e-trike, ayon sa isang transport group.

Ayon kay Mar Valbuena, national president ng grupong Manibela, maaaring maging delikado para sa mga komyuter ang pagsakay sa mga e-trike, lalo na kung bumabagtas ito sa mga malalaking lansangan.

“Sana siguro, mas maganda kung nasa inner roads lamang po sila at kung may regulation po dito ang (Land Transportation Office) at (Land Transportation Franchising and Regulatory Board) mas maganda po sana para po, safe po yung ating mga mananakay.”

Ayon kay Valbuena, maaaring nagsulputan ang mga e-trike sa mga main road dahil nilimitahan ng pamahalaan ang ruta ng ilang mga jeep nitong COVID-19 pandemic.

Kaugnay nito, patuloy na nanawagan ang kanilang grupo na ibalik na sa normal ang ruta ng mga jeep sa bansa.

“Yun nga po yung unang-unang panawagan natin dito sa umupong administrasyon, partikular po sa (Department of Transportation) at LTFRB na ibalik na po lahat ng mga PUVs sa original na ruta na hindi na po dapat kinakailangan yung QR code. Kasi nagsilbi na po itong prangkisa.”

“Kung wala kang QR code hindi ka po makakabiyahe,” aniya.

Kuwento ni Valbuena, patuloy pa ring nahihirapan ang mga drayber ng jeep sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng krudo.

“Talagang pagod na pagod yung ating mga kasama dahil yung iba sa kanila alas-nuwebe na ng gabi gumagarahe, alas singko ng umaga o alas kuwatro palang nasa lansangan na para maghanapbuhay at maghatid po ng serbisyo sa ating mga mananakay.”

--TeleRadyo, 4 July 2022