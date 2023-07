Pulisya may person of interest na sa pagpaslang sa Occ. Mindoro student

Watch more on iWantTFC

May person of interest na ang Occidental Mindoro police sa kaso ng pagpatay sa architecture student na si Eden Joy Villacete. Nagmartsa naman ang mga guro at kaeskuwela ni Villacete, na mariing kinondena ang malagim na sinapit ng estudyante. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Lunes, 3 Hulyo 2023