Higit P2.8-M halaga ng droga nasamsam sa 2 suspek sa Navotas

MAYNILA—Dalawa ang arestado matapos makuhanan ng halos P2.8 milyong halaga ng ilegal na droga sa Navotas City.

Ayon sa National Capital Region Police Office Public Information Office, nakatanggap ang Navotas police ng impormasyon ukol sa ilegal na gawain ng mga suspek at nagkasa ng operasyon, Huwebes ng gabi.

Nakipagkita ang poseur buyer sa mga suspek sa Babanse Street sa Barangay NBBS Kaunlaran.

Matapos ang bentahan ng droga, hinuli agad ang 2 suspek kung saan nakuha sa kanila ang iba't ibang size ng mga plastic sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 420 grams at street value na higit sa P2.8 milyon.

Dinala na ang mga suspek sa Navotas Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Inaalam na ng pulisya kung sino ang source ng mga droga ng mga suspek, habang tuloy pa rin ang mga buy-bust operation sa buong NCR. — TeleRadyo 3 Hulyo 2021