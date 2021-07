DOH sa publiko: Dedmahin ang mga nagbebenta ng COVID-19 vaccine

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nanawagan ang Department of Health sa publiko na iwasan ang mga nagbebenta ng bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19).

Sa harap ito ng mga napapabalitang mga insidente na mga may nagbebenta ng mga bakuna.

Sa isang public press briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na libre ang mga bakunang idinadaan sa lokal na pamahalaan.

"Ang tanging paalala namin ay huwag tayo mage-entertain ng mga nagbebenta it’s just the national government through the LGU, lahat ay libre, hindi niyo po kailangang magbayad. At dun sa mga taong nagkakaroon ng ganitong ginagawa, iwasan natin ito, intindihin natin na marami ang hindi nagpapabakuna," ani Vergeire.

Matatandaan na may naitalang insidente na isang nurse ang umano'y nagbebenta ng COVID-19 vaccine ng Sinovac sa Maynila.

Idiniin noon ng lokal na pamahalaan na mahigpit nilang mino-monitor ang logistics at hindi sa kanilang imbentaryo nanggaling ang ibinebentang bakuna ng dalawang suspek.

Ayon pa kay Vergeire ay iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang kaso.