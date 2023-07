Mga nakatira sa Mayon extended danger zone, pinaghahanda sa posibleng paglikas

Watch more on iWantTFC

Inabisuhan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga nakatira sa seven o eight-kilometer extended danger zone ng Bulkang Mayon na maghanda sa posibleng paglikas. Ito'y dahil sa pagtaas ng bilang ng volcanic quakes at pyroclastic density current o uson. TV Patrol, Linggo, 2 Hulyo 2023